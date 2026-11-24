Хабаровские спортсменки завоевали две золотые и одну серебряную медаль на первенстве России по воздушной гимнастике в Москве. Соревнования объединили около 240 спортсменов из 40 регионов страны, сообщили в администрации Хабаровска.

Участники выступали индивидуально и в дуэтах на воздушных кольцах, полотнах и стропах. Алиса Ким и Полина Люлько заняли первое место в выступлениях на полотнах среди гимнасток 10–13 лет. В аналогичной дисциплине среди спортсменок 14–17 лет золото завоевали Ева Намаконова и Юлия Халатова.

Для Алисы Ким эта золотая медаль первенства России стала уже второй: в 2025 году хабаровчанка победила в индивидуальном зачёте, а теперь добилась успеха в дуэте. Серебряные награды завоевали Варвара Ивашина и Алина Беляева, выступавшие на воздушном кольце среди кандидатов в мастера спорта в возрасте 14–17 лет.

«Воздушная гимнастика в Хабаровском крае активно развивается, всё больше детей приходят в этот спорт. В прошлом году от нашего региона участвовали пять человек, а в этом году нам удалось отправить на соревнования сборную из двадцати двух», — рассказала тренер Ксения Елфутина.

За несколько дней до первенства России хабаровские гимнастки также успешно выступили на всероссийских соревнованиях. Они завоевали 25 медалей — 16 золотых, пять серебряных и четыре бронзовых.