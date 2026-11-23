В Хабаровском крае банк привлекли к административной ответственности за нарушение правил взыскания задолженности: сотрудники звонили сыну заёмщика, сообщали ему сумму долга отца и требовали оплаты, сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Мужчина обратился в службу судебных приставов после телефонных звонков. Во время разговоров ему рассказали о задолженности отца, в том числе назвали сумму долга. При этом согласия на передачу таких сведений не давали ни сам заёмщик, ни его сын.

Кроме того, кредитор оказывал на мужчину психологическое давление, добиваясь погашения чужого долга.

В ходе административного расследования приставы установили факт нарушения. В отношении кредитора составили протокол по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Банк оштрафовали на 200 тысяч рублей.