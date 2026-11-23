В Хабаровском крае вечером 23 ноября произошло землетрясение, подземные толчки от которого ощутили жители Верхнебуреинского района. Магнитуда сейсмособытия составила 4,5, сообщили hab.aif.ru в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительным данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение зафиксировали в 20:39 на территории Архаринского района Амурской области. Эпицентр находился в 212 километрах к юго-западу от посёлка Чегдомын, а очаг залегал на глубине 14 километров.

Подземные толчки силой до трёх баллов ощутили жители четырёх населённых пунктов Верхнебуреинского района — Тырмы, Аланапа, Ургала и Чегдомына. Кроме того, слабые колебания земной поверхности могли ощущаться в отдельных районах Хабаровска.

«После землетрясения в регионе организовали работу девяти групп, которые обследуют здания и сооружения на возможные повреждения. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало», — прокомментировала hab.aif.ru начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Обстановку контролируют специалисты Центра управления в кризисных ситуациях краевого управления МЧС России.