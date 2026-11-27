Определилась первая пара в плей-офф «Пути регионов» Кубка России по футболу. В первом этапе сыграют «СКА-Хабаровск», выступающий в Первой лиге и «Акрон», играющий в РПЛ, сообщает hab.aif.ru.

«Акрон» в предыдущем кубковом матче уступил столичному ЦСКА со счётом 0:1. В результате ЦСКА вышел в плей-офф пути РПЛ со второго места. «Акрон» же пошёл по пути регионов, в котором выступает хабаровская команда.

«СКА-Хабаровск» и «Акрон» проведут свой матч в Хабаровске на стадионе им. Ленина. Встреча назначена на март 2027 года в период с 16 по 18 числа. Точная дата станет известна позже.