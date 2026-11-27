Сегодня, 27 ноября, «СКА-Хабаровск» в Москве померится силами с одним из лидеров текущего чемпионата — столичным «Торпедо», сообщает hab.aif.ru.

«Торпедовцы» занимают третью строчку в турнирной таблице ФНЛ. В активе столичного клуба 35 очков, команда борется с «Уралом» за второе место. «Торпедовцы» достаточно уверенно начали сезон, чётко обозначив себя, как одного из главных фаворитов в борьбе за выход в РПЛ. Однако по ходу чемпионата команда Александра Сторожука потерпела несколько чувствительных неудач, ставших основанием для отставки главного тренера. В итоге команду принял Вячеслав Вашкевич. С новым наставником москвичи уже одержали две победы, а в предыдущем туре в Нижнем Новгороде крупно проиграли лидеру Первой лиги со счётом 0:3.

«СКА-Хабаровск» в предыдущем туре сыграл вничью с «Ротором» 1:1. Прошедший в Хабаровске матч стал последней домашней игрой дальневосточной команды в 2026 году. К встрече с «Торпедо» армейцы подходят на 13-й строчке таблицы с 20 очками в копилке.

Предстоящая встреча станет для соперников в общей сложности 26-й по счёту. В 25 предыдущих 4 раза сильнее оказывались армейцы, 6 матчей завершились вничью, 15 раз победу праздновали футболисты «Торпедо».

В текущем сезоне команды уже встречались в матче первого круга. В Хабаровске «торпедовцы» нанесли армейцам поражение со счётом 2:0.