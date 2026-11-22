В России, в том числе в Хабаровском крае, приближается крайний срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Владельцам квартир, домов, земельных участков и автомобилей необходимо перечислить деньги до 1 декабря включительно, напомнили в Федеральной налоговой службе.

Налоговые уведомления также содержат суммы НДФЛ, которые граждане должны заплатить самостоятельно. В частности, такая обязанность может возникнуть при получении облагаемых налогом процентов по банковским вкладам. Всего в 2026 году ФНС направила россиянам почти 70 миллионов уведомлений о начисленных платежах.

Проверить задолженность и оплатить налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или банковское приложение. Если уведомление не поступило, рекомендуется проверить электронные сообщения либо обратиться непосредственно в налоговую инспекцию. Отсутствие бумажного письма не всегда освобождает собственника от обязанности перечислить деньги.

Со 2 декабря на неуплаченные в установленный срок суммы начнут ежедневно начислять пени. Их размер для физических лиц рассчитывается исходя из 1/300 действующей ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Чтобы избежать дополнительных расходов, налоговики рекомендуют не откладывать оплату до последнего дня.