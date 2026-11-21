В Комсомольске-на-Амуре продолжают устранять последствия снежного циклона. В ночь на улицы города выйдут 12 единиц снегоуборочной техники, сообщает администрация Комсомольска-на-Амуре.

Работы запланированы на Советской, проспектах Победы, Ленина, Первостроителей и Интернациональном, улицах Орехова, Уральской, Кирова, Базовой, Комсомольском шоссе, Степной, Пермской, Гагарина, Лесной и Мира.

Коммунальщики будут очищать проезжую часть. Если за ночь не удастся выполнить весь запланированный объём, уборку продолжат на следующий день.

Горожан просят не оставлять надолго автомобили на этих улицах, чтобы припаркованные машины не мешали работе снегоуборочной техники.