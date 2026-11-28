В Биробиджане 49-летняя женщина перевела 15 тысяч рублей за одежду, найденную в рекламе интернет-магазина в социальной сети, но так и не дождалась заказа, сообщает прокуратура ЕАО.

Сначала горожанка увидела рекламу магазина и написала по указанному контакту. Позже ей ответил неизвестный абонент, предложивший выбрать подходящие модели одежды. Определившись с покупкой, женщина перечислила деньги на реквизиты продавца.

После получения оплаты собеседник перестал выходить на связь. Товар покупательнице не доставили, деньги не вернули. Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура города.