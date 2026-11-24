В Амурском районе Хабаровского края 49-летнего жителя посёлка Известковый приговорили к трём годам лишения свободы условно за незаконное хранение наркотиков. У мужчины обнаружили более 400 граммов марихуаны, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

В августе 2026 года безработного сельчанина задержали сотрудники уголовного розыска. При осмотре его жилища и хозяйственных построек полицейские обнаружили растительную массу, которую отправили на экспертизу.

Как выяснилось, летом мужчина нашёл в лесу неподалёку от посёлка куст дикорастущей конопли. По словам обвиняемого, растение он сорвал исключительно для личного употребления.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Испытательный срок составит один год.