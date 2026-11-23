В Комсомольске-на-Амуре развитие морского порта оказалось под угрозой из-за ограничений на строительство железнодорожных путей. Проблему обсудили на совещании в Законодательной думе Хабаровского края с участием представителей профильных министерств региона и Дальневосточной железной дороги.

Порт реализует масштабную инвестиционную программу, один из ключевых этапов которой — строительство железнодорожной ветки. После модернизации предприятие сможет принимать и отправлять грузы сразу тремя видами транспорта: водным, автомобильным и железнодорожным.

Проект предполагает создание логистического центра. Он должен помочь обеспечить потребности внутреннего рынка, поддержать работу предприятий края, в том числе лесоперерабатывающих и горнодобывающих, а также создать новые рабочие места.

Однако часть земельных участков, предназначенных для прокладки железнодорожных путей, находится в зоне подтопления. Действующее постановление правительства России запрещает строительство объектов на таких территориях.

На совещании рассмотрели возможные варианты выхода из ситуации. Представителям порта дали рекомендации и определили дальнейший алгоритм действий.

Председатель комитета краевой думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник поручил профильным специалистам оказать предприятию содействие. Депутаты взяли решение проблемы на контроль.