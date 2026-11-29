В России в 2027 году предусмотрено повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы на 6,8%. Соответствующие параметры заложены в бюджетных документах, рассмотренных профильным комитетом Госдумы.

Повышение касается категорий работников, на которых распространяется действие президентских указов о реализации государственной социальной политики. В их число входят, в частности, отдельные категории педагогических, медицинских, научных работников и сотрудников учреждений культуры.

Увеличение оплаты труда предусмотрено и на последующие годы. В 2028 году плановый показатель роста составит 6,9%, а в 2029 году — 7,1%. При определении этих параметров учитывается прогнозируемое увеличение номинальной заработной платы в стране.

Совет Федерации 27 ноября одобрил федеральный бюджет на ближайшие три года. При этом заявленные показатели повышения зарплат не распространяются автоматически на всех работников бюджетных учреждений. Конкретный размер прибавки будет зависеть от категории сотрудника, системы оплаты труда и решений соответствующих органов власти.