В национальных сёлах Дада, Синда и Бельго пройдут встречи, посвящённые Акиму Самару — первому нанайскому поэту, который ушёл добровольцем на фронт и погиб под Сталинградом. Литературный фестиваль «Гондян хочин / Чистый родник» приурочен к 110-летию со дня его рождения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Аким Самар родился в 1916 году в селе Кондон. Из-за болезни он смог получить только начальное образование, но продолжил учиться: окончил педагогические курсы в Хабаровске, преподавал в Найхинской школе, затем поступил в Ленинградский государственный педагогический институт народов Севера.

Самар писал стихи на нанайском языке, переводил на родной язык произведения русской и мировой классики, участвовал в создании учебников для национальных школ. Несмотря на бронь, с началом Великой Отечественной войны он добровольно отправился на фронт и погиб в 1943 году.

На фестивале школьникам и жителям сёл покажут выставку о поэте. Среди экспонатов — прижизненное издание 1938 года и сборники его стихотворений разных лет. Отдельная часть программы будет посвящена воинам из числа коренных народов Приамурья.

Участники также смогут проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны в интерактивной викторине. Подведут итоги конкурса эссе «Герой Отечества в моём селе» для учеников 5–9 классов. Ребята исследовали судьбы ветеранов — жителей своих населённых пунктов. Лучшие работы опубликуют на ресурсах Дальневосточной государственной научной библиотеки.

Встречи пройдут 27 ноября в 11:30 в школе посёлка Синда и в 14:30 в школе села Дада Нанайского округа. Ещё одна встреча состоится 1 декабря в 11:30 в школе села Бельго Комсомольского округа. Вход свободный.