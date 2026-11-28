В Хабаровском крае по программе «Земский учитель» в муниципальных школах работают 69 педагогов. В этом году заявки на участие подали 84 специалиста из 14 регионов России — от Калининграда до Камчатки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа помогает привлекать учителей в малые города и посёлки. Один из примеров — Солнечный округ, где благодаря проекту появились новые преподаватели иностранных языков, русского языка и литературы, математики, физики и информатики.

Сейчас в местных школах работают шесть педагогов, пришедших по программе. Более половины из них переехали в Хабаровский край из других регионов: Адыгеи, Забайкалья, Бурятии и Московской области.

Губернатор Дмитрий Демешин встретился с учителями и обсудил условия их работы и меры поддержки.

«Благодарю вас за решение переехать в Хабаровский край, чтобы работать в наших школах. Наш регион с северным характером, но при этом он является одним из самых гостеприимных и привлекательных», — отметил глава региона.

По его словам, задача программы не ограничивается привлечением кадров: она помогает обеспечить детям в отдалённых населённых пунктах доступ к качественному образованию по профильным предметам.

В крае действуют 13 мер социальной и профессиональной поддержки педагогов и их семей. Среди них — компенсация коммунальных расходов и части платы за аренду жилья, выплаты за квалификационные категории и классное руководство, наставничество и возможности профессионального роста.

Участница программы Лидия Нолева переехала в Хабаровский край из Бурятии. Она отметила, что выбрала регион из-за условий для педагогов и возможностей развития детей с особенностями развития.