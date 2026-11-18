В Краснофлотском районе Хабаровска 26 ноября проведут выездную регистрацию домашних животных. Приём организуют с 14:00 до 17:00 в помещении киноразвлекательного комплекса на улице Стрельникова, 4. Вход — с правой стороны от центрального входа, сообщает мэрия Хабаровска.

Зарегистрировать собак и кошек, а также сделать им прививки смогут специалисты государственной ветеринарной службы Хабаровского края.

Владельцу животного необходимо взять с собой паспорт, ветеринарный паспорт питомца (если он есть) и само животное. Также потребуется заявление — его можно заполнить заранее.

Вакцинацию против бешенства проведут бесплатно. Комплексные вакцины также будут доступны, но их наличие и стоимость нужно уточнять у специалистов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (4212) 20-80-24. Бланк заявления размещён на сайте государственной ветеринарной службы края.

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