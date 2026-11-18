Около 7:00 утра в Хабаровске столкнулись Toyota Corolla и грузовой Hyundai. После удара грузовик загорелся. По предварительным данным Госавтоинспекции Хабаровска, не работал светофор, помимо этого водитель легкового автомобиля не уступил дорогу машине, двигавшейся по главной улице, сообщает hab.aif.ru со ссылкой на старшего инспектора отделения пропаганды городской Госавтоинспекции Яну Степанову.

ДТП на Воронежской. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска

По данным ведомства, Toyota Corolla двигалась по улице Воронежской со стороны городского отдела Госавтоинспекции. На нерегулируемом перекрёстке водитель не предоставил преимущество грузовику Hyundai, который ехал по главной дороге — улице Трёхгорной — со стороны Матвеевского шоссе в направлении моста.

Новость по теме В Хабаровске после столкновения машин загорелся грузовик

После столкновения грузовой автомобиль загорелся. Водителя Toyota Corolla 1960 года рождения осмотрели медики: у него обнаружили ушибы и ссадины головы. От госпитализации мужчина отказался. Водитель грузовика 1975 года рождения не пострадал.

Оба водителя были трезвы. ДТП оформили без пострадавших.