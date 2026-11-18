Для северных районов Хабаровского края расширят возможности доставки продуктов и товаров первой необходимости. Правительство России добавило 30 позиций в перечень грузов, которые в приоритетном порядке доставляют в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, сообщает пресс-служба правительства региона.

В обновлённый список вошли консервированные овощи и грибы, безалкогольные напитки, уксус, томатные соусы и паста, крупы, корма для животных и удобрения. Приоритетный статус означает, что такие грузы должны быстрее проходить этапы перевозки и обработки.

В Хабаровском крае к северным территориям относятся восемь районов, где живут около 88 тысяч человек. В 2026 году план поставок продовольствия туда увеличили на 30% — с 39,7 тысячи до более чем 51 тысячи тонн.

Отдельная мера поддержки — субсидирование доставки социально значимых продуктов морским и воздушным транспортом. На эти цели в краевом бюджете предусмотрели 64 миллиона рублей — вдвое больше, чем прежде.

Результат такой поддержки уже заметен в Охотском округе. Для предпринимателей стоимость авиадоставки одного килограмма продуктов снизилась с 620–670 до 200 рублей. Разницу компенсируют из краевого бюджета.

С апреля по июль 2026 года в округ таким способом доставили почти 40 тонн овощей, молочной и другой продукции. Например, килограмм капусты подешевел с 500 до 180 рублей, десяток яиц — с 537 до 178 рублей. Яблоки продавали от 250 рублей за килограмм — примерно по цене Хабаровска.

Этот опыт планируют распространить на Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы. Власти также рассматривают возможность создания складов для хранения продуктов, развития тепличного хозяйства и поддержки местных сельскохозяйственных инициатив.

Летняя навигация тоже позволила выполнить план с превышением: водным транспортом на север края доставили 5,8 тысячи тонн грузов — на 4% больше запланированного.