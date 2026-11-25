В Комсомольске-на-Амуре судебные приставы разыскали женщину, уклонявшуюся от выплаты алиментов и избегавшую встреч с сотрудниками службы. Найти должницу помогла история с котёнком, сообщает ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Женщина лишена родительских прав и обязана выплачивать алименты на содержание детей, однако от исполнения решения суда уклонялась. Даже привлечение к административной ответственности не заставило её погасить задолженность. Узнав о возможном уголовном преследовании, она стала скрываться от приставов.

Сотрудники отдела судебных приставов по Комсомольскому району отправились на поиски в гражданской одежде. Одна из жительниц соседнего дома поделилась номером телефона разыскиваемой и рассказала, что та любит кошек.

Тогда судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов позвонила женщине, представилась соседкой и попросила присмотреть за котёнком на время отъезда. Должница согласилась встретиться, но поставила условие — за услугу нужно заплатить.

На встрече женщину обнаружили и доставили в отдел судебных приставов. Теперь, по данным ведомства, ей грозит наказание вплоть до лишения свободы.