В Комсомольске-на-Амуре 31-летнюю женщину приговорили к восьми месяцам принудительных работ за повторную пьяную езду. Ранее её уже судили за аналогичное преступление и лишили водительских прав, однако это не остановило автомобилистку, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В сентябре сотрудники Госавтоинспекции остановили жительницу микрорайона Дружба возле продуктового магазина. При проверке документов выяснилось, что у женщины есть непогашенная судимость: в мае 2024 года её осудили за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда ей назначили 250 часов обязательных работ и запретили садиться за руль на два с половиной года.

Как установили дознаватели, перед новой поездкой комсомольчанка выпивала в гостях. Затем договорилась с друзьями съездить в магазин, села за руль автомобиля знакомого и отправилась за покупками. Там её и остановили инспекторы ДПС.

Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Помимо восьми месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, ей назначили дополнительное лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года и семь месяцев.