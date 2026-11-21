В Хабаровском крае в селе Сикачи-Алян Хабаровского района продолжают строить экологическую тропу «Легенды Сэвэнов». Сейчас на площадке работают три бригады, каждая отвечает за отдельный участок проекта, сообщает МАХ главы Хабаровского муниципального района Сергея Будкина.

Одна бригада заготавливает доски для будущего настила, вторая монтирует основание тропы, третья приступила к подготовке основания под визит-центр.

При строительстве обещают учитывать особенности территории Сикачи-Аляна, чтобы обустроить маршрут для посетителей и при этом сохранить природное и культурное наследие села.

По словам Сергея Будкина, ход работ контролируют ежедневно по докладам, а сам глава района раз в неделю выезжает на площадку. Он проверяет соблюдение графика, наличие материалов и решает возникающие вопросы на месте.