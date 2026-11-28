В Хабаровском районе военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России помогли большегрузному автомобилю, который застрял в снегу и перекрыл проезд к садоводческому товариществу, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошёл возле села Ильинка, на территории СНТ. Большегруз не смог преодолеть подъём на заснеженной дороге и заблокировал въезд в товарищество.

На помощь направили группу спасателей на полноприводном аварийно-спасательном автомобиле. С помощью буксировки они сдвинули застрявшую машину с места и освободили дорожное полотно.