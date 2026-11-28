В Хабаровском крае за 28 ноября зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие: в результате столкновения в Хабаровске травмы получил один человек, сообщает Госавтоинспекция региона.

За сутки сотрудники ГАИ выявили 367 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 13 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования. Шесть таких водителей остановили в Хабаровске.

Также к ответственности привлекли 21 водителя, не уступившего дорогу пешеходам на переходах. В Хабаровске зафиксировали 17 подобных нарушений.

Правила перехода проезжей части нарушили 15 пешеходов, десять из них — в краевой столице. Ещё 20 водителей сели за руль, не имея права управления или будучи его лишёнными. Пять таких случаев выявили в Хабаровске.