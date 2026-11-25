В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре добровольцы вышли на уборку снега возле медицинских учреждений, а в районах края помогали пожилым людям и семьям участников СВО. Акция прошла в рамках краевого проекта «День добрых дел», сообщает пресс-служба правительства региона.

В Хабаровске молодёжь расчистила территории возле Дома ветеранов № 1, Перинатального центра и родильного дома имени докторов Венцовых. В Комсомольске-на-Амуре добровольцы убирали снег у травмпункта, родильного дома, детского сада и детской поликлиники № 2. Привели в порядок и площадку возле стелы Трудовой славы.

В районах края помощь получили не только социальные учреждения. В Вяземском районе добровольцы расчистили территорию возле дома отца участника СВО. В Ванинском районе организовали адресную поддержку семей военнослужащих и пожилых жителей. В Верхнебуреинском районе убрали снег на территории мемориального комплекса «Последняя Атака» и в парке «Патриот». В Николаевском районе расчистили площадку у памятного стенда бойцам СВО.

К уборке присоединились участники «Движения Первых», «Юнармии», Российских студенческих отрядов, «Волонтёры Победы», «Молодой Гвардии Единой России» и других добровольческих объединений.

Краевой проект «День добрых дел» стартовал в январе 2026 года по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. Акции проводят каждую неделю, выбирая разные направления общественно полезной деятельности. Проект реализуется в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.