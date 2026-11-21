В Хабаровском крае продолжают устранять последствия мощного снегопада. С начала ноября в Хабаровске выпало 160% месячной нормы осадков, коммунальные службы работают круглосуточно, очищая дороги и тротуары, сообщает МАХ Минтранс 27.

На федеральной трассе «Хабаровск — Чита» сохраняются ограничения для движения автобусов на участке от Хабаровска до Биробиджана. Остальные ранее введённые ограничения на федеральных и региональных дорогах сняты. Проезд открыт для всех видов транспорта.

В аэропорту Николаевска-на-Амуре завершили расчистку взлётно-посадочной полосы. Сегодня воздушная гавань должна принять пассажиров.

На опубликованных ведомством кадрах показана уборка снега на дороге «Обход Хабаровска» и тротуарах вдоль трассы «Советская Гавань — Ванино».