В Хабаровском крае, в Амурске, 54-летнего местного жителя подозревают в открытом хищении электронной сигареты из магазина табачной продукции. Стоимость устройства составила пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, мужчина вечером зашёл в торговый павильон и начал вести себя агрессивно. Когда продавец отвлеклась, он вскрыл прилавок, достал электронную сигарету и спрятал её в карман.

Сотрудница потребовала вернуть товар, но мужчина не отреагировал. Тогда продавец воспользовалась перцовым баллончиком. Несмотря на это, посетитель успел скрыться.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. По данным полиции, 54-летний мужчина ранее был судим за имущественные преступления. Похищенную электронную сигарету изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Максимальное наказание по этой статье — до четырёх лет лишения свободы. На время расследования подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.