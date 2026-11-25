В Хабаровском крае до конца 2026 года ключи от новых квартир по программе доступного арендного жилья получат ещё 453 семьи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С начала её действия жильцам уже передали 1624 квартиры в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Новосёлы заселяются в жилые комплексы двух городов. В Комсомольске-на-Амуре это ЖК «Интернациональный», в Хабаровске — «Начало», «Живописный сад», «Южный квартал», «Чемпион», «На семи холмах» и «Северный парк».

Программа предусматривает аренду квартир по цене ниже рыночной благодаря поддержке федерального и краевого бюджетов. Жильё передают с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Площадь рассчитывают исходя из состава семьи — по 18 квадратных метров на человека.

Круг участников программы недавно расширили по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Теперь претендовать на доступную аренду могут не только работники оборонно-промышленного комплекса, участники СВО, молодёжь, специалисты образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания, но и сотрудники краевых и муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Всего на участие подано более 4,5 тысячи заявок.

Одной из новосёлов стала Светлана Борзова. Её супруг служит в зоне СВО. Раньше семья жила в служебной квартире в Матвеевке, а теперь переезжает в новое жильё в ЖК «На семи холмах».

«За 48 „квадратов“ будем платить около 11,5 тысяч плюс коммунальные платежи. В квартире всё есть: сантехника, шкафы, обустроенная кухня. Нам всё очень нравится», — рассказала Светлана.

Ключи от квартиры в этом же доме получил участник СВО Василий Политаев. Раньше он снимал жильё, теперь готовится к переезду.

«Снимать жильё очень дорого, а участники программы получают в аренду благоустроенные квартиры по очень приятной стоимости», — отметил он.

Всего в Хабаровском крае до конца 2027 года планируют построить и передать в аренду 2676 квартир. Это самый большой объём среди регионов, участвующих в программе. В течение 2027 года предполагается заселить ещё 599 квартир.

Программу «Доступное арендное жильё в ДФО и Арктической зоне РФ» реализует Минвостокразвития России совместно с АО «ДОМ.РФ». Она должна не только помочь людям решить жилищный вопрос, но и привлечь в регионы востребованных специалистов. Льготная аренда, как предполагается, позволит семьям откладывать деньги на первоначальный взнос для покупки собственного жилья.