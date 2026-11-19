Жителям Хабаровского края, которые столкнулись с травмой или ограничениями по здоровью и нуждаются в инвалидной коляске, костылях или ходунках, больше не нужно искать способы их покупки. Во всех районах края работают пункты проката, созданные благодаря национальному проекту «Семья» и программе «Активное долголетие», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сегодня прокатный фонд составляет более 1,4 тысячи средств реабилитации. Чаще всего люди берут ходунки, трости, кресла-коляски (в том числе детские), медицинские кровати и оборудование для ванной комнаты.

Для ветеранов, участников СВО, инвалидов и пожилых людей услуга абсолютно бесплатна — ей можно пользоваться, пока оформляются документы на получение собственных ТСР. Только за 2026 год временную помощь получили 1123 человека, им выдали 1426 средств реабилитации. Взять технику во временное пользование на срок до 6 месяцев (с возможностью продления) могут и другие жители, получившие травму, — для них аренда будет платной.

«В 46 лет у меня случился инсульт. В этом центре я уже брала в прокат коляску, а после реабилитации снова встала на ноги. Сегодня пришла за тростью — с ней мне будет проще ходить самой», — делится опытом посетительница хабаровского Центра социальной реабилитации инвалидов Анна Калашникова.

В самом центре на ул. Индустриальная, 2в работает большой выставочный зал с 245 экспонатами. Здесь не только подберут нужную технику, но и покажут родственникам, как, например, пользоваться многофункциональной кроватью и правильно ухаживать за лежачим больным.