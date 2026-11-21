В Хабаровском крае в Ванинском округе продолжают устранять повреждения электросетей после циклона. В двух населённых пунктах подачу электричества уже восстановили, в других работы ещё идут, сообщил глава округа Алексей Маслов в своём канале в МАХ.

В посёлке Монгохто электроснабжение вернули накануне в 17:15, в селе Датта — в 20:10. В частично обесточенном посёлке Токи с 8:00 специалисты обследуют воздушные линии электропередачи. Такие же работы начались на улице Набережной в посёлке Тумнин.

Самая сложная ситуация складывается в селе Уська-Орочская. Ночью дорожники расчистили 26 километров дороги, чтобы обеспечить проезд аварийной бригады ДРСК. По плану, к 16:00 специалисты должны были добраться до населённого пункта.

Параллельно прорабатывается альтернативный способ восстановления электроснабжения. Накануне на поезде в село прибыл специалист, который утвердил схему подключения от железнодорожной подстанции. Начало работ по этому варианту также планировалось на сегодня.

Пока котельная № 10 в Уське-Орочской работает от дизельного генератора. Глава округа сообщил, что держит восстановление электроснабжения на личном контроле и обещал информировать жителей о ходе работ.