В Хабаровском районе женщину, ранее освобождённую от отбывания наказания из-за болезни, снова отправили в исправительную колонию. Суд отказал ей в повторном ходатайстве: несмотря на серьёзное заболевание, она может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, сообщает Хабаровский районный суд.

Женщина была осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По совокупности приговоров ей назначили 17 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на два года.

Ранее суд освободил её от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья. Однако апелляционная инстанция отменила это решение, и вопрос рассмотрели заново.

Врачебная комиссия подтвердила, что у осуждённой есть заболевание из перечня тех, которые могут препятствовать отбыванию наказания. Но медики пришли к выводу, что постоянный уход и лечение в специализированном учреждении ей не требуются. Женщина способна самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, хотя эти действия даются ей с трудом.

Суд учёл не только медицинское заключение, но и поведение женщины, её отношение к лечению, характеристики, а также мнения медработников и администрации исправительного учреждения. В итоге оснований для освобождения не нашёл.

После оглашения решения женщину взяли под стражу прямо в зале суда и направили в колонию общего режима. Ей предстоит отбыть ещё 13 лет, 1 месяц и 29 дней. В этот срок зачли время содержания под стражей с 3 ноября 2026 года.

Постановление пока не вступило в законную силу и обжаловано в апелляционном порядке.