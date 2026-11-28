В Хабаровском крае после снегопада восстановили движение автобусов на федеральной трассе «Амур» от Хабаровска до Биробиджана. Ограничения, введённые в первой половине дня из-за ухудшения погодных условий, сняли в 15:00, сообщает МАХ «Хабаровскуправтодор».

Временный запрет на движение автобусов на этом участке дороги ввели с 6:00. К этому времени снег шёл сразу в нескольких районах края — Нанайском, Ванинском, имени Лазо и Хабаровском. После улучшения дорожной обстановки ограничения отменили.

С последствиями непогоды дорожные службы боролись в усиленном режиме. По данным региональных властей, на содержании региональных и межмуниципальных трасс было задействовано 74 единицы техники. В Хабаровске в ночь на 28 ноября на гостевых маршрутах работали десять машин, ещё 17 единиц техники вышли на региональные дороги.

По состоянию на вечер 28 ноября проезд обеспечен по всем автомобильным дорогам Хабаровского края.