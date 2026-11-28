В Хабаровском крае с начала 2026 года от дистанционных мошенников пострадали 2039 человек. Общая сумма похищенных у них денег превысила 1 млрд рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края.

За минувшую неделю жертвами киберпреступников стали ещё 29 жителей региона. Они лишились в общей сложности более 20,8 млн рублей.

Злоумышленники использовали разные схемы. Одним звонили от имени сотрудников силовых ведомств, социальных служб и банков, убеждая перевести деньги на так называемые безопасные счета или передать курьеру. Другим предлагали дополнительный заработок, инвестиции и игру на бирже, а затем присваивали вложения.

Распространённым способом обмана остаются покупки через интернет и социальные сети: люди переводят деньги за товары и услуги, которые им не доставляют. Мошенники также пишут от имени знакомых с просьбой занять деньги — после перевода выясняется, что аккаунт собеседника взломан. В некоторых случаях преступники рассылают ссылки на установку приложений, после чего получают доступ к банковским счетам.

Кроме того, деньги похищают с помощью ранее украденных или потерянных банковских карт и телефонов с установленными банковскими приложениями.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. С начала года в крае раскрыли 724 IT-преступления, в суды направили 391 уголовное дело о киберхищениях.