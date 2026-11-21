В Хабаровском крае в посёлке Средний Ургал Верхнебуреинского района при пожаре в гараже пострадал 48-летний мужчина. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом и термическими ожогами кистей рук первой и второй степени, сообщает МЧС Хабаровского края.



Возгорание произошло на улице Кирова. Когда пожарные прибыли на место, одноэтажное кирпичное здание гаража с деревянной пристройкой уже полностью охватило пламя.



Во время тушения внутри обнаружили мужчину. Огонь уничтожил гараж на общей площади 300 квадратных метров.



На месте работали восемь пожарных и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.