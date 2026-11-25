В посёлке Хор Хабаровского края инспекторы ДПС остановили Volkswagen, за рулём которого находилась 17-летняя девушка без водительского удостоверения. На пассажирском сиденье ехала её мать, которая тоже не имела прав, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

На вопрос инспектора, где водительское удостоверение дочери, женщина объяснила, что та ездит аккуратно, а автомобиль понадобился им для поездки в магазин.

Несовершеннолетнюю привлекли к административной ответственности за управление автомобилем без прав и отсутствие полиса ОСАГО. В отношении матери намерены рассмотреть вопрос об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В Госавтоинспекции также напомнили: если собственник автомобиля сознательно передал управление человеку без водительского удостоверения, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. В ведомстве отдельно предупредили об уголовно-правовых последствиях, которые могут наступить, если такая поездка приведёт к тяжёлым последствиям.

Полицейские призывают родителей не разрешать детям садиться за руль до получения водительского удостоверения. Даже короткая поездка до магазина не отменяет ни правил дорожного движения, ни ответственности за безопасность.