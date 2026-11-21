Хабаровский край готовит программу развития судоходства на Амуре. К 2030 году грузооборот речного бассейна планируют увеличить с нынешних 4,3 млн до 7 млн тонн в год, а пассажиропоток — до 1,7 млн человек. Планы представил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Каюмов на конференции в рамках «Транспортной недели — 2026» в Москве, сообщает пресс-служба правительства края.

Сейчас на долю Хабаровского края приходится около 1,8 млн тонн грузооборота Амурского бассейна. При этом возможности реки используют не полностью. Среди главных препятствий министр назвал изношенный флот и гидротехнические сооружения, а также отсутствие стабильного потока грузов.

Региональная программа, подготовленная совместно с федеральными ведомствами и другими дальневосточными субъектами, предусматривает обновление грузовых и пассажирских судов, ремонт портов и причалов, создание транспортно-логистических узлов.

В Хабаровском крае такие узлы планируют создать в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре. Они должны связать речные, морские, автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе с Северным морским путём и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Некоторые проекты уже находятся в работе. Сейчас строят два гибридных судна «Экокрузер-М», два скоростных катамарана HSC-150 и два дебаркадера.

Заместитель министра транспорта России Александр Пошивай отметил, что водные пути вновь приобретают значение для экономики страны на фоне изменившихся условий перевозок.

Пока программа проходит доработку. После этого её направят в Минтранс России для обсуждения на Морской коллегии. Если планы будут реализованы, это должно улучшить транспортную доступность отдалённых районов края и упростить перевозку грузов и пассажиров.