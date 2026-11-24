В Солнечном районе Хабаровского края обнаружили бесхозную теплотрассу, которая обеспечивает отоплением районную больницу и поликлинику. Через суд удалось добиться решения о передаче коммунальной сети в собственность региона, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Участок теплотрассы протяжённостью 384 метра обеспечивает теплом главный и инфекционный корпуса Солнечной районной больницы, поликлинику и хозяйственные здания. При этом отсутствие собственника мешало полноценному обслуживанию трубопровода и создавало риск коммунальных аварий.

Проверка показала, что теплотрасса расположена на земле, принадлежащей Хабаровскому краю, и обслуживает непосредственно медицинские учреждения. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать краевое министерство имущества оформить сеть в собственность региона, однако ведомство с этим не согласилось.

Солнечный районный суд поддержал позицию прокуратуры и обязал министерство зарегистрировать право собственности на теплотрассу и включить её в реестр краевого имущества. Решение пока не вступило в законную силу.