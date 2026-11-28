В Хабаровском крае сельхозпроизводители начали готовиться к следующему полевому сезону. Одна из главных задач поздней осени — проверить качество семян, чтобы весной не столкнуться с неприятными сюрпризами, сообщает МАХ «Хабаровский край».

Проверку посевного материала на сортовую чистоту и посевные качества ежегодно проводит Россельхозцентр. Специалисты призывают аграриев не откладывать эту работу до весны.

— Подготовка к агросезону заключается в проверке поздней осенью сельхозкультур на качественные показатели семян. Мы призываем аграриев не ждать до весны, а проверить семена сейчас, — отметил консультант отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия края Сергей Фирстов.

Важную роль играет и государственная поддержка. Сейчас в регионе действует несколько мер, в том числе компенсация затрат на приобретение элитных семян. А с 2027 года в рамках программы импортозамещения введут новую субсидию на закупку семян отечественной селекции.

Один из сельхозпроизводителей, который пользуется услугами Россельхозцентра, — глава крестьянского хозяйства Сергей Прилепин из Хабаровского района. Вместе с сыном он выращивает сою и заготавливает корма. Благодаря господдержке семья установила модульный зерносушильный завод.

Поддержка аграриев и развитие отечественной селекции должны укрепить продовольственную безопасность региона. Это одна из стратегических задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным и губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным.