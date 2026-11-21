В Хабаровске после происшествия с парами хлора в бассейне спортивной школы «Дельфин» госпитализировали пятерых взрослых и троих детей. Всех их доставили в медицинские учреждения с признаками отравления, сообщает администрация города.

Внештатная ситуация произошла 21 ноября в 10:20 в техническом помещении бассейна Индустриального района — сбой возник в системе водоподготовки. Администрация учреждения остановила занятия и организовала эвакуацию. Здание покинули 30 человек, среди них десять детей.

По оценке врачей, жизни восьми пострадавших ничего не угрожает. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Службы сработали оперативно: эвакуация была проведена в кратчайшие сроки, на место незамедлительно прибыли расчёты МЧС, скорая помощь и представители профильных структур мэрии. Состояние всех госпитализированных стабильное, угрозы жизни нет, ситуация находится на непрерывном контроле администрации города», — сообщил заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Антон Ярошенко.

По факту происшествия начата проверка, специалисты устанавливают причины технологического сбоя. В здании бассейна продолжаются технические работы. До завершения проверочных и восстановительных мероприятий спортивный комплекс работать не будет. О возобновлении занятий сообщат дополнительно.