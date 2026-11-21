В Хабаровске задержали 21-летнего местного жителя, который забрал у 78-летней пенсионерки более 3,5 млн рублей по указанию телефонных мошенников. Молодой человек выполнял роль курьера и после получения денег скрылся, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Федерального казначейства. Он заявил, что злоумышленники якобы пытаются оформить на её имя кредиты через личный кабинет на портале «Госуслуги», и предложил помочь защитить сбережения.

Под влиянием обмана пенсионерка обналичила деньги в банкоматах Владивостока, разложила их по пакетам и вернулась в Хабаровск. Там она передала наличность прибывшему курьеру. Ей объяснили, что средства якобы нужно перевести на «безопасный счёт».

Позже выяснилось, что никаких посторонних входов в личный кабинет женщины на «Госуслугах» не было, а кредиты на её имя не оформлялись.

Курьера установили в ходе расследования. Он признал вину и был опознан потерпевшей. Подозреваемый частично возместил ущерб. У него также изъяли имущество, а на денежные средства в размере 2 млн рублей наложили арест для обеспечения возмещения оставшейся суммы.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

В надзорном ведомстве напоминают: Федеральное казначейство и Банк России не открывают «безопасные счета», не требуют снимать и переводить деньги и не направляют курьеров для получения наличных. Если незнакомцы под предлогом защиты сбережений требуют срочно обналичить или передать деньги, разговор нужно немедленно прекратить.