В Хабаровске продолжают устранять последствия снежного циклона, который принёс в город более 160% месячной нормы осадков. После завершения снегопада дорожные службы сосредоточились на вывозе снежных валов, чтобы освободить обочины и расширить проезжую часть, сообщает мэрия города.



За последние три дня с улиц вывезли 1 693 кубометра снега. Для обработки дорог, опасных спусков и перекрёстков использовали более 350 кубометров песчано-соляной смеси.



По словам заместителя мэра Хабаровска Андрея Горшенина, основные магистрали уже расчищены. Сейчас в дневную смену на вывозе снега задействованы 32 единицы спецтехники. К работе также подключили машины муниципальных предприятий «Водоканал», «Тепловые сети» и «Горэлектросеть». Сотрудники городской администрации вышли на субботник и вручную очистили подходы к остановкам и сами остановочные площадки.



Дорожные предприятия работают круглосуточно. В первую очередь приводят в порядок маршруты общественного транспорта, остановочные павильоны, разворотные площадки, пешеходные переходы и парковочные карманы.



Одной из главных помех остаются припаркованные вдоль дорог автомобили. Из-за них снегоуборочная техника не может расчистить проезжую часть на всю ширину и вывезти снежные валы, в том числе возле пешеходных переходов.



Городская администрация просит автомобилистов не оставлять машины вдоль проезжей части, пока продолжается уборка снега.