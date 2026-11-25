В Хабаровске в Окружном доме офицеров Восточного военного округа состоялась культурно-благотворительная акция «Лучшим воинам мира», участниками которой стали военнослужащие, проходящие лечение в военном госпитале, ветераны специальной военной операции и семьи защитников Отечества, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Для гостей подготовили выставку картин военных художников, фотодокументов из зоны СВО и работ хабаровских авторов. Также представили книги писателей — участников спецоперации. В программу вошли музыкальные и литературные выступления, чаепитие для офицеров и контрактников, а также вручение писем от детей.

Главным событием стала церемония награждения военнослужащих. За мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач им вручили государственные и ведомственные награды. Награды передал полковник Олег Цыбикжапов, начальник отдела организационно-мобилизационного управления Восточного военного округа.

Завершилась акция концертной программой с вокальными номерами и видеозарисовками об участниках специальной военной операции, их родных и близких.