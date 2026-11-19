Хабаровск завалило снегом: с самого утра в городе идёт тотальная уборка дворов. За неполный ноябрь в краевой столице выпало уже 103% месячной нормы осадков. В связи с этим врип мэра Денис Митрофанов ввёл режим повышенной готовности в городе, сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Как рассказал первый заммэра по городскому хозяйству Денис Елькин, сегодня все управляющие компании обязаны вывести дворников на улицы. Схема работы следующая: сначала — расчистить входы в подъезды, затем — тротуары, по которым люди идут на работу, к остановкам и социальным учреждениям. После этого УК должны согласовать с жильцами день для работы тяжёлой техники, заранее попросить убрать машины со дворов, вывезти собранный снег на свалку и полностью очистить территорию.

За качеством уборки следят специальные рабочие группы. Они ездят по районам, проверяют работу УК и мониторят жалобы в соцсетях, сразу выезжая по указанным адресам.

За плохую уборку предусмотрены жёсткие санкции. Материалы о нарушениях сразу уходят в надзорные органы, вплоть до прокуратуры. Штраф для компаний за неисполнение обязанностей по содержанию придомовых территорий — до 300 тысяч рублей.

«Не доводите до штрафов. Уберите город, обеспечьте жителям комфорт и чистоту в городе», — обратился к коммунальщикам Денис Елькин.