В Хабаровске возбудили уголовное дело после госпитализации посетителей бассейна «Дельфин». Пострадали восемь человек — трое детей и пятеро взрослых, рассказала hab.aif.ru официальный представитель СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Антонина Буланкина.



По данным следствия, днём 21 ноября в бассейне вышла из строя подстанция подачи хлора. В результате пострадали находившиеся в воде посетители. Им оказывают медицинскую помощь, угрозы жизни нет.



Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят необходимые действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.