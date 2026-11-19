Инцидент произошёл накануне вечером. Находясь на маршруте, бойцы вневедомственной охраны получили сигнал об угоне автомобиля Toyota Corona, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Хабаровскому краю.

Спустя 15 минут машина была обнаружена брошенной на обочине с работающими фарами. Самого злоумышленника в салоне не оказалось. Прибывший на место владелец сообщил полицейским, что из салона пропала сумка с документами.

На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа и экипаж ДПС. С помощью записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили приметы подозреваемого. В настоящее время ведётся его розыск.