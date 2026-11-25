В Хабаровске дорожники продолжают круглосуточно устранять последствия сильного снегопада: расчищают проезжую часть, остановки, переходы и путепроводы. В ноябре в городе выпало почти две месячные нормы осадков, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

К уборке привлекли муниципальные предприятия «Южное», «Восток» и «Север». Помогают им специалисты «Тепловых сетей», «Горэлектросети», «Водоканала» и «Горсвета».

МБУ «Восток» работает в усиленном режиме. Днём на улицы вышли 14 единиц спецтехники и бригады дорожных рабочих. Они расчищали микрорайоны имени Горького и Хабаровск-2, улицы Краснодарскую и Совхозную. Шесть комбинированных дорожных машин работали на Большой, Воронежской и проспекте 60-летия Октября. Тяжёлые погрузчики убирали снег с автобусных остановок и пешеходных переходов.

Однако работе мешают автомобили, оставленные вдоль дорог. По словам заместителя директора МБУ «Восток» Павла Колтунова, особенно сложно очищать улицы Владивостокскую, Станционную и Воровского, а также участки возле офисных зданий. Припаркованные машины не дают технике пройти, поэтому некоторые места остаются нерасчищенными.

После основных магистралей дорожники перейдут на второстепенные улицы, а затем приступят к массовому вывозу снега.

В администрации составили график дальнейшей уборки. В него включили автобусные карманы, остановочные площадки и пешеходные переходы на Воронежской, Репина, Фурманова, Малиновского, Панфиловцев, Ворошилова, Суворова, Слободской, Пушкина, Шеронова, Волочаевской, Запарина, Дзержинского, Калинина, Ленинградской и Серышева, а также на Амурском и Уссурийском бульварах.

Параллельно планируется очистить проезжую часть на Северной, Больничной, Пермской, Большой, Пионерской, Шевчука, Павла Морозова, Волочаевской, Пушкина, Кирова, Даниловского, Трёхгорной и Уборевича. В графике также Гаражный проезд, Гаражный переулок и развязка в районе Депо-2.