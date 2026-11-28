В Хабаровске прокуратура проверит информацию о нарушении прав учащихся 11-го класса школы № 24 на получение образования. Поводом стали сообщения в интернете о том, что школьники не могут нормально посещать занятия по математике, сообщает прокуратура Хабаровского края.

По предварительным данным, в образовательном учреждении не хватает учителей этого предмета. В результате уроки математики либо вовсе не проводятся, либо старшеклассникам предлагают свободное посещение занятий.

Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Проверяющие оценят, насколько соблюдаются требования законодательства об образовании со стороны администрации школы и управления образования администрации Хабаровска.

Если нарушения подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки и её результаты находятся на контроле прокуратуры края.