В Хабаровске проверили ход строительства нескольких образовательных объектов. Директор департамента развития инфраструктуры Минпросвещения России Сергей Пермяков осмотрел площадки будущей передовой школы, детского сада и общеобразовательной школы в микрорайоне Ореховая сопка, а также стройку в микрорайоне Южный, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Самый масштабный из строящихся объектов — школа на 2100 мест в Ореховой сопке. Она станет одной из трёх крупнейших в стране. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. В этом же микрорайоне возводят детский сад на 320 мест. Уже готовы фундамент, технический этаж и монолитный каркас здания. В проекте предусмотрены 17 групп, бассейн, спортивный и музыкальный залы, кабинеты для занятий и работы специалистов. Первых воспитанников здесь рассчитывают принять в декабре 2027 года.

«Наша задача — обеспечить соблюдение сроков и своевременный ввод объектов в эксплуатацию», — отметил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.

В микрорайоне Южный продолжается строительство детского сада и школы. На площадке детсада завершается армирование перекрытия первого этажа, одновременно возводят второй и третий этажи. Завершить строительство дошкольного учреждения планируют в конце 2027 года.

Отдельно Сергей Пермяков осмотрел площадку, где собираются построить передовую школу для одарённых и мотивированных учеников. Проект входит в федеральную программу «Ведущие школы» национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«По поручению Президента России Владимира Путина до 2030 года во всех федеральных округах должно быть открыто 12 передовых школ, использующих лучшие технологии и методы обучения», — рассказал Сергей Пермяков.

В Хабаровске строительство такой школы планируют начать в 2028 году. Предполагаемое место — территория природного парка краевого значения «Питомник имени Лукашова». Учебное заведение рассчитано на 800 учеников с 7-го по 11-й класс. Кроме него, построят кампус для проживания школьников и общежитие для преподавателей. Начать занятия рассчитывают 1 сентября 2030 года.