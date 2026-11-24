В Хабаровске усилят работы по расчистке территорий возле школ, детских садов, спортивных и культурных учреждений после циклона. Соответствующее поручение профильным службам дал временно исполняющий полномочия мэра города Денис Митрофанов, сообщили в городской администрации.

К ликвидации последствий снегопада подключились коллективы муниципальных учреждений. Так, возле культурно-спортивного комплекса «Арсеналец» около 30 сотрудников выходили на расчистку территории каждые три часа. Для уборки больших объёмов снега также задействовали мобильный роторный снегоочиститель.

Сейчас работы возле спорткомплекса близятся к завершению. Сотрудники уже сбили сосульки с крыши и заканчивают расчистку прилегающей территории.

«Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Поручил социальному блоку усилить работу по очистке. Безопасность жителей здесь в приоритете: необходимо не только расчистить дорожки, но и оперативно убрать наледь и сосульки с крыш», — подчеркнул Денис Митрофанов.