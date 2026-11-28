В Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова открылась выставка «Ботанический перекрёсток», посвящённая растительному миру Дальнего Востока. В экспозиции представлены ботанические коллекции, собранные более ста лет назад, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Дальний Восток называют ботаническим перекрёстком из-за необычного сочетания природных зон и флористических миров. Здесь сохранились реликтовые растения, дошедшие до наших дней с древних эпох, и эндемики — виды, которые встречаются только на ограниченных территориях.

Среди представленных коллекций — материалы, собранные исследователями Н. А. Десулави, В. Е. Глуздовским, В. К. Арсеньевым, Е. А. Кардаковой-Преженцовой, И. К. Шишкиным и А. А. Нечаевым.

Отдельная часть выставки посвящена тому, как растения помогали людям выживать и обустраивать быт. Посетители узнают, как коренные народы Приамурья использовали лимонник, элеутерококк, крапиву и бересту — в пищу, для лечения, изготовления одежды, жилищ и предметов повседневного обихода.

«Природа Дальнего Востока — это не только богатство видов, но и часть нашей общей истории. В музейных коллекциях сохраняются свидетельства научных открытий, а знания коренных народов напоминают о многовековой связи человека с окружающим миром», — отметил генеральный директор Гродековского музея Иван Крюков.

Экспозиция также знакомит с историей изучения дальневосточной флоры — от первых экспедиций XVIII века до современных исследований. Выставка будет работать до 9 апреля 2027 года.