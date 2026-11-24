В Хабаровске начали заливать «Народный» каток на стадионе имени Ленина — крупнейшую бесплатную открытую ледовую площадку Дальнего Востока. Торжественное открытие запланировано на 13 декабря, сообщили в министерстве спорта Хабаровского края.

Площадь ледового полотна в новом сезоне составит 6,7 тысячи квадратных метров. Территорию украсят световыми арками, праздничными цифрами «2027» и большой фотозоной в виде коньков. По периметру катка протянут более двух километров гирлянд, дополнительная подсветка появится и на бортиках.

Для маленьких посетителей оборудуют отдельную площадку «Каток-Малышок», а любителям хоккея выделят специальную зону с защитной сеткой. Также будут работать фуд-корт, места для отдыха и пункт проката, для которого подготовят 325 пар коньков.

«Посещение катка бесплатное. Он будет работать ежедневно с 12:00 до 23:00, а по пятницам и субботам — до 01:00. Пункт проката коньков будет открыт до 23:00», — рассказал генеральный директор Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края Александр Файзутдинов.

В день открытия хабаровчан ждут выступления спортивных и творческих коллективов, конкурсы, интерактивные площадки и подарки. Кроме того, 7 января на набережной состоится традиционная встреча Рождества Христова.

«Народный» каток работает с 2015 года и ежегодно принимает около 50 тысяч посетителей. В период новогодних каникул число гостей достигает 15 тысяч человек в сутки.