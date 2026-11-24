В Хабаровске впервые на Дальнем Востоке состоится музыкальное состязание «Битва оркестров», в котором встретятся коллективы Восточного военного округа и Росгвардии. Музыкантам предстоит пройти 11 раундов, в том числе сыграть на инструментах во время преодоления препятствий, сообщили в пресс-службе ВВО.

Необычное шоу состоится 13 декабря на арене Хабаровского краевого цирка. Оба коллектива хорошо знакомы горожанам по международному фестивалю «Амурские волны», однако на этот раз музыкантам предстоит продемонстрировать свои таланты в формате творческого поединка.

В программу включили военные марши, современные композиции, музыку из кинофильмов и песни, знакомые нескольким поколениям слушателей. Отдельное состязание ждёт дирижёров, которые покажут мастерство владения тамбурштоком — специальной дирижёрской тростью.

По словам художественного руководителя краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Ирины Сеитовой, хабаровские зрители с нетерпением ждут выступлений военных оркестров даже после завершения «Амурских волн». Новый формат позволит музыкантам раскрыться с неожиданной стороны, а организаторы надеются привлечь к оркестровой музыке больше детей и молодёжи.