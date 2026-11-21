В Хабаровске ремонт тепломагистрали в Индустриальном районе продолжается. На месте порыва специалисты проводят земляные работы, чтобы добраться до повреждённого участка трубы. Задействована тяжёлая спецтехника, устанавливаются помпы для откачки воды, сообщает мэрия города в МАХ.



Откачка необходима, чтобы точнее определить место повреждения и приступить к устранению аварии. Ремонтные бригады принимают меры для скорейшего восстановления горячего водоснабжения.



Временно без горячей воды остаются жители домов на улицах Индустриальной, Сысоева, Павла Морозова, Вахова, Краснореченской и Флегонтова.



Сроки завершения ремонта и восстановления подачи горячей воды в сообщении не уточняются.